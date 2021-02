Kreis Waldshut Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Ruhig und leer statt bunt und laut: Der dritte Faißen am Hochrhein im Jahr 2021

Eigentlich wären am Schmotzigen Donnerstag die Narren am Hochrhein und im Südschwarzwald seit Stunden auf den Straßen. Mit kleinen und coronakonformen Aktionen wollen die Narren in der Region dennoch ein bisschen Fasnacht auf die Straßen und in die Häusern bringen – zum Beispiel mit Fasnachts-Tüten für Kinder.