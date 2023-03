Dummer Streich oder Lokalpatriotismus? In Laufenburg, Murg und im Hotzenwald wurden mittlerweile 18 gelbe Ortseingangsschilder gestohlen. Wer macht denn so was? Die Polizei steht vor einem Rätsel.

Kuriose Diebstähle ereignen sich in der Region. Die Polizei rätselt um den Verbleib von 18 Ortsschildern. In den vergangenen vier Wochen wurden allein in Murg sieben Schilder gestohlen. Diese Serie stellt jedoch keinen Einzelfall dar: Auch in