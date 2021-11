Kreis Waldshut vor 8 Stunden

„Orange the World“: Zonta-Club setzt mit Beleuchtungsaktion auch am Hochrhein ein sichtbares Zeichen gegen Gewalt gegen Frauen

Erstmals wird der Zonta-Club am Donnerstag, 25. November, eine Kampagne in der Region starten. In diesem Zusammenhang werden markante Gebäude und Wahrzeichen am Hochrhein angestrahlt. Ziel ist es, mehr Aufmerksamkeit für das Thema Gewalt gegen Frauen zu erzielen.