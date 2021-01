Hochrhein Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Nostalgie um die D-Mark hält auch am Hochrhein an – aber wo kann man die alten Münzen und Scheine eigentlich abgeben?

In Deutschland sind noch immer 12,4 Milliarden Deutsche Mark in Umlauf, schätzen Experten. Aber nehmen die Banken in der Region die frühere Währung an und tauschen sie um? Wir haben nachgefragt. Das Ergebnis: Zum Teil hat der Kunde gute Chancen, in einigen Fällen aber auch nicht.