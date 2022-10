Kreis Waldshut vor 50 Minuten

Noch müssen keine Hallen belegt werden, aber der Landkreis hält sich die Option weiter offen

In St. Blasien und Ühlingen-Birkendorf entstehen 130 Plätze für Flüchtlinge in reaktivierten Gemeinschaftsunterkünften und viele Privatpersonen bieten Wohnraum an. Doch es müssen noch mehr Menschen untergebracht werden.