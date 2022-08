Hochrhein vor 3 Stunden

Nach dem Tod des Rheinschwimmers: Warum ist das Baden am Ettikoner Lauffen so gefährlich?

Der 31-Jährige ist nicht der erste, der hier in den Rhein ging: Das Baden am Lauffen in Ettikon ist schon seit Langem verboten. Doch das Verbot wird oft ignoriert. Warum? Eine Spurensuche.