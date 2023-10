Rheinfelden vor 49 Minuten

Midi statt Tiny: So gemütlich wohnt es sich auf 63 Quadratmetern

Die neuen Midi-Häuser mit sechs Appartements in Obereichsel machen den Bewohnern so richtig Freude. Zunächst skeptisch, verlieben sich die Menschen im Dorf fast schon in diesen Baustil.