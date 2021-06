Bad Säckingen Nur für Abonnenten vor 2 Stunden

Landkreis Waldshut: Schnellere Öffnungsschritte dank Modellprojekt

Das Sozialministerium in Stuttgart hat die Städte Bad Säckingen, Wehr und den Landkreis Waldshut bei der Verteilung der Corona-Modellprojekte berücksichtigt. Deshalb soll am kommenden Montag gleich Öffnungsstufe 3 gelten. Die Stufe 2 kann dank Aufnahme in den Modellversuch übersprungen werden. Das bedeutet mehr Freiheiten.