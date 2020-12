52 Meter lang und 120 Tonnen schwer: Ein liegengebliebener Schwertransport wurde dieser Tage zum Hingucker auf der A98 in Höhe der Ausfahrt Lörrach-Ost. Das lag vor allen Dingen an seiner ungewöhnlichne Fracht.

In größeren Städten fahren Straßenbahnen. In der Schweiz heißen diese innerstädtischen Schienenfahrzeuge Tram oder werden liebevoll Trämli genannt. Ein solches Zürcher Trämli stand vor wenigen Tagen, am 11. Dezember, auf der Autobahn 98. Allerdings