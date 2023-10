Hochrhein vor 1 Stunde

Karikatur zur Klinikschließungen im Kreis Lörrach: So sieht Künstler Willi Raiber die Diskussion

Um Kosten zu sparen, sollen die Spitäler in Rheinfelden und Lörrach vorzeitig dicht machen. Der Künstler Will Raiber hat einen noch besseren Einspar-Vorschlag und veranschaulicht ihn in einer Karikatur. Sehen Sie selbst.