In den Landkreisen Waldshut und Lörrach sind die Zahlen der Corona-Infektionen weiter gestiegen. Ein Überblick.

Die Infektionskurven steigen in den Landkreisen Waldshut und Lörrach weiter an, doch es gibt Tendenzen, die teilweise auf eine Stabilisierung hinweisen. Blick auf das Infektionsgeschehen in der Zeit von 10. bis 16. November.Zahl der Neuinfektionen