Hochrhein Nur für Abonnenten vor 59 Minuten

Gerettete Lebensmittel in der Tüte, per App oder bei der Tafel: Wie der Einzelhandel aussortierten Waren eine zweite Chance gibt

Von der Wegwerfgesellschaft zu bewussterem Konsum: In Lebensmittelmärkten in der Region hat ein Prozess des Umdenkens begonnen. Was bislang im Müll landete, weil es sich nicht verkaufen ließ, wird nun noch an den Kunden gebracht. Wir haben uns einige kreative Lösungen am Hochrhein angeschaut.