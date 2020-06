Hochrhein vor 4 Stunden

Fast wie vor Corona: Die Einkaufstouristen sind zurück, die Zöllner stempeln fleißig

Die Hauptzollämter Singen und Lörrach berichten von einem regen Grenzverkehr bei der Ein- und Ausreise. Was positiv auffällt: An den Serviceschaltern halten sich die Menschen an die Vorschriften und Regeln.