Waleri Mostika gehört mit seiner Familie zu den ersten Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine, die Unterkunft in Waldshut-Tiengen gefunden haben. Der 70-Jährige spricht über seine Flucht und wie es jetzt weiter geht.

Mit einem Koffer, einem Rucksack und einer warmen Jacke ist Waleri Mostika vor einer Woche am Bahnhof in Waldshut-Tiengen angekommen. Zusammen mit seiner Frau und seiner Tochter hat der 70-Jährige sein Heimatland, die Ukraine, am 4. März verlassen,