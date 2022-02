Niederhof/Griechenland vor 3 Stunden

Einsatz für eine gerechte Welt: Wie eine Niederhöferin Flüchtlingen direkt und pragmatisch hilft

Die gebürtige Niederhöferin Mimi Hapig engagiert sich an der griechisch-türkischen Grenze für Flüchtlinge. Doch im Alltag begegnet sie häufig Widerstand und einer großen Ablehnung gegenüber Menschen in Not.