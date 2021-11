Basel vor 3 Stunden

Eine neue Skyline für Basel: Die gigantischen Roche-Türme zeigen auch die ökonomische Weltgeltung der Schweizer Metropole – Bauvorhaben kostet 3,2 Milliarden Franken

Die schweizerischen Star-Architekten Herzog und de Meuron haben für den Pharmariesen Roche ein komplettes Areal in Basel geplant. Das 3,2 Milliarden-Projekt setzt Maßstäbe und lässt in Basel die höchsten Gebäude der Schweiz entstehen – noch weit vor Zürich. Auch hier liegen, wie so oft bei außergewöhnlichen Objekten, Anerkennung und Ablehnung der Kritik dicht beieinander.