So haben sich die Infektionskurven in den vergangenen Tagen entwickelt. Neun Todesfälle im Landkreis Waldshut seit 1. November

Weiterhin ist am Hochrhein keine eindeutige Tendenz in der Entwicklung bei der Corona-Pandemie zu erkennen. Während sich in den Landkreisen Waldshut und Lörrach ein leichtes Abflauen des Infektionsgeschehens andeutet, stagniert in den Schweizer