vor 3 Stunden

Die Zecken sind auf dem Vormarsch

Zecken sind nicht nur lästig, sondern können auch gefährliche Krankheiten übertragen. Der Landkreis Waldshut ist FSME-Risikogebiet und hier wurden 2020 mehr Infektionen gemeldet, als in den Vorjahren. Ein Einblick in die Lage in der Region.