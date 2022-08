Hochrheinstrecke vor 5 Stunden

Die letzten Tage mit dem Neun-Euro-Ticket und es lockt weiterhin Ausflügler auf die Schiene

Bald ist es vorbei mit dem Neun-Euro-Ticket. Wir haben uns in der Hochrheinbahn umgehört. Was ist geblieben vom Bahn-Hype und was sagen Pendler zur Situation in den vergangenen drei Monaten?