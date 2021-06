Kreis Waldshut vor 5 Stunden

Die Freibad-Saison am Hochrhein brummt: Wie voll sind derzeit die Schwimmbäder?

Bei den Besucherzahlen wurden an einigen Tagen bereits Höchstwerte in den Bädern in der Region erreicht. Aber wie sieht es vor Ort aus? Wir haben für Sie in den Freibädern in Lauchringen, Murg, Albbruck, Stühlingen, Laufenburg, Wehr und Waldshut-Tiengen nachgefragt, wie die Saison bislang läuft.