Auf Corona-Kontrolle mit den Ordnungshütern: In der Gastronomie gibt es Unsicherheit, Frust und Verständnis für die neuen Corona-Regeln

In dieser Woche bekommen Wirte in Bad Säckingen noch die Chance, die seit Montag geltenden neuen Regelungen der Corona-Verordnung umzusetzen. In der nächsten Woche sollen Verstöße dann zur Anzeige kommen. Wir waren mit den Mitarbeitern der Ortspolizeibehörde beim Rundgang durch die Gasthäuser dabei.