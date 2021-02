Das Werk des Pharmaunternehmens in Stein bietet alle Voraussetzungen für die Abfüllung des mRNA-Impfstoffs. Wenn sich Novartis und Biontech einigen, könnten bereits ab Juli fertige Impfdosen vom Hochrhein aus weltweit ausgeliefert werden.

Der Impfstoff gegen Sars-CoV-2 ist weltweit knapp. Doch nun kommen gute Nachrichten vom Hochrhein: Pharmaproduzent Novartis will künftig in seiner Produktionsstätte in Stein im Kanton Aargau den mRNA-Impfstoff gegen Covid-19 von Biontech/Pfizer