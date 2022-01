Sie singen über Heimat, Frauen und Festivalzeit. Die Band „Ernstfall“ ist ziemlich lässig. Die drei Musiker sind stolz, dass sie nun ihr Debütalbum veröffentlichen. Ihr Wechsel vom Country in den Deutschrock hat jedoch einen traurigen Hintergrund. Wir haben die Band besucht.

„Musik soll Spaß machen“, so das Motto der Band „Ernstfall“ aus Weil am Rhein – und so viel sei schon mal verraten: Auch unser Besuch bei den drei Musikern machte jede Menge Spaß. Denn sie zeigen durch und durch ihr