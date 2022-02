Spanische Erzieherinnen und Erzieher sollen künftig die Kindertagesstätten in Küssaberg unterstützen. Wie der Austausch zustande kam und wie eine Logopädin den Einsatz fremdsprachiger Betreuer bewertet, lesen Sie hier.

Voraussichtlich zum 1. Juni werden drei neue Erzieherinnen und ein Erzieher in den Kindertageseinrichtungen in Küssaberg beginnen. Entsprechende Vorverträge wurden bereits unterschrieben. Das Besondere an dieser Information ist, dass die vier