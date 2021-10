Murg/Israel vor 5 Stunden

Angekommen im Heiligen Land: Nico Richter aus Murg ist mitten drin im Monat der großen Feste

Seit einem Monat lebt und arbeitet der Abiturient Nico Richter im Rahmen eines internationalen Freiwilligendienstes in einem Kibutz in Israel. Dort ist er gerade rechtzeitig zum Beginn eines ganzen Reigens wichtiger religiöser Festtage angekommen, die im Anschluss an die Quarantäne nach der Ankunft ein besonderes Erlebnis darstellten.