Kreis Waldshut vor 25 Minuten

Amanda Frings ist Klimaschutzbeauftragte im Kreis Waldshut und sagt: „Wir müssen unser Verhalten ändern“

Amanda Frings, hilft mit, den Landkreis Waldshut in Sachen Klima nach vorne zu bringen. Im Gespräch mit Reporterin Ursula Freudig gibt sie einen Einblick in ihre Aufgaben und verrät, was sie persönlich für den Klimaschutz tut.