Ralf Berg suchte für seine Praxis in Ühlingen einen Nachfolger und fand Mohamed Jafar. Als die Übernahme scheitert, fliegen zwischen beiden Ärzten die Fetzen. Berg praktiziert ohne gültigen Mietvertrag weiter und erhebt schwere Vorwürfe gegen Jafar. Der komplizierte Konflikt kann wohl nur noch von einem Gericht beigelegt werden.

Um was es gehtDie gesundheitliche Versorgung im Schwarzwald und am Hochrhein leidet oftmals darunter, dass es zu wenige Ärzte gibt, die bereit sind, im ländlichen Raum zu leben und zu praktizieren. In Ühlingen ist genau das Gegenteil der Fall: Dort