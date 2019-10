Ein Trio Halsbandsittiche hat sich in der Region niedergelassen. Die Herkunft der Vögel ist völlig unklar. Sie könnten ausgebüchst sein, aber es ist auch nicht auszuschließen, dass die Tiere tatsächlich eingewandert sind. Denn mancherorts in Deutschland sind sie bereits heimisch.

Papageien vor der Haustüre? In unserer Region? Ganz so abwegig ist das nicht. In den Bäumen des Murger Ortsteils Niederhof wohnen seit einigen Monaten drei smaragdgrüne Papageien. Es handelt sich um Halsbandsittiche. Das steht fest. Aus Indien, dem