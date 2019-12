Hochrhein vor 1 Stunde

Wo Menschen vom Tourismus leben: Warum in Feldberg und Bernau der Einsatz von Schneekanonen unumgänglich ist (mit Video)

Wenn der Naturschnee nicht ausreicht, werden Schneeerzeuger (im Volksmund Schneekanonen) eingesetzt, um die Pisten für die Wintersportler befahrbar zu machen. Doch was kommt eigentlich aus den Maschinen? Wie funktioniert die Beschneiung? Und was bedeutet der maschinell erzeugte Schnee für die Umwelt? Wir besuchten die Beschneier auf dem Feldberg und sprachen mit dem Experten in Bernau.