Wir haben getestet: Gibt es noch Corona-Mundschutz? In den Apotheken in Bad Säckingen sind die Regale beinahe leergeräumt. Denn aufgrund des Corona-Virus decken sich immer mehr Menschen damit ein. Und wenn man eine bekommt, wie trägt man sie?

Sie werden mit jedem Tag mehr: Meldungen von Menschen, die in China am Coronavirus erkranken. Auch am Hochrhein hat es Ende Januar einen Verdachtsfall gegeben. Für diesen konnte aber kurz darauf schon wieder Entwarnung gegeben werden. Das Kuriose: