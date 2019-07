Das Freilichttheater „Zwischen den Welten“ in Riedern am Wald ist eines der größten Theaterprojekte im Landkreis Waldshut. 200 Personen wirken mit, 120 von ihnen vor und hinter der Bühne. Jeder Vorstellung gehen Stunden der Vorbereitung voraus. Peter Rosa hat die Schauspieler in dieser Phase begleitet und blickt mit Ihnen hinter die Kulissen.

Die Kostüme sitzen, gleich kann es losgehen. Die Schauspieler freuen sich auf ihren Auftritt bei „Zwischen den Welten“.| Bild: Peter Rosa