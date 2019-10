Über Digitalisierung wird oft gesprochen. Doch was steckt eigentlich dahinter? Reisekosten digital abrechnen, Testanlagen und Produktionsmaschinen untereinander und mit dem System vernetzen: Wir stellen drei Projekte vom Hochrhein vor – eines davon zählt sogar zu den besten bundesweit.

„Digiscouts“, so heißt ein Projekt, das Auszubildende dabei unterstützt, ihr Wissen im digitalen Bereich in aktiv in ihrem Ausbildungsbetrieb einzubringen. „Scout“ ist die englische Bezeichnung für „Pfadfinder“.