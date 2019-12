Hochrhein 27. Dezember 2019, 16:01 Uhr

Am Hochrhein darf zu Silvester noch munter geböllert werden – oder doch nicht?

Sei es wegen Krach, Müll oder Feinstaub: Etwa 60 Prozent der Deutschen sind für ein Verbot von privaten Silvesterfeuerwerken in dicht besiedelter Umgebung. Vor allem größere Städte haben zum Jahreswechsel böllerfreie Zonen ausgewiesen. Am Hochrhein hat nur Rheinfelden gewisse Einschränkungen ausgesprochen. Doch Vorsicht: Auch in Waldshut-Tiengen, Bad Säckignen, Wehr und Laufenburg ist Böllern nicht überall erlaubt.