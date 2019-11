Der Mauerfall am 9. November vor 30 Jahren ermöglichte den DDR-Bürgern unter anderem die lang ersehnte Reisefreiheit. SÜDKURIER-Redakteurin Juliane Schlichter kam bereits vor der Wende aus Thüringen nach Waldshut. Sie erinnert sich an die Ausreise mit ihrer Familie und die Anfangszeit im Westen.

Die meisten Menschen erinnern sich noch genau daran, was sie taten, als die Mauer fiel. Von Kanzlerin Angela Merkel ist bekannt, dass sie gerade in der Sauna saß, während sich die Grenzen zwischen Ost- und Westberlin am Abend des 9. November 1989