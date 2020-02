Jestetten vor 30 Minuten

Narren übernehmen Macht in Jestetten: Schwere Zeiten für Ira Sattler und ihre Rathausmäuse

Auch in Jestetten und Altenburg übernahmen am Schmutzigen Dunnschtig die Narren die Macht in der Gemeinde. Sie gingen in der närrischen Sitzung mit der Verwaltung hart ins Gericht – schwere Zeiten für die Bürgermeisterin und ihre Rathausmäuse. Der Nachmittag stand in beiden Ortsteilen traditionell im Zeichen der Straßenfasnacht.