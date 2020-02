Narren aus allen Himmelsrichtungen strömten am Samstag und Sonntag zum 40. Kleggaunarrentreffen nach Hohentengen. Ausrichter war die Narrenzunft Bohnenviertel, die gemeinsam mit den Vereinen ein rundum gelungenes närrisches Spektakel auf die Beine stellten.

