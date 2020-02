Hohentengen vor 1 Stunde

Sibylle Sträsler, Zunftmeisterin der Narrenzunft Bohnenviertel, sagt über das Kleggau-Narrentreffen in Hohentengen: „Wir sind ein super Team und alle guter Dinge, das es ein tolles Ereignis wird.“

Am Wochenende findet das 40. Kleggau-Narrentreffen in Hohentengen statt. Sibylle Sträsler, Zunftmeisterin der Narrenzunft Bohnenviertel, erklärt, wie viel ehrenamtliche Arbeit in der Organisation steckt.