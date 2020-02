Super Wetter, tolle Stimmung, jede Menge gut gelaunter, bunt und fantasievoll gekleideter Menschen: Mehr als 3000 Narren und einige Tausend begeisterte Zuschauer erlebten ein närrisches Wochenende nach Maß in Hohentengen beim 40. Kleggaunarrentreffen. Sibylle Sträsler, Vorsitzende der Narrenzunft Bohnenviertel, zieht eine erste Bilanz.

Frau Sträsler, haben Sie mit einem solchen Ansturm gerechnet? Nein. Schon mit einem großen Ansturm, aber nicht in dem Maße. Bereits am Samstag sind wir überrumpelt worden. Die Shuttle-Busse waren so voll, das weitere eingesetzt werden mussten. Und