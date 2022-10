Höchenschwand vor 3 Stunden

Zahlreiche Veranstaltungen locken 2023 in Höchenschwand

Die Vereine in Höchenschwand haben ihre Termine für 2023 festgelegt: Es wird wieder den Strohskulpturenwettbewerb am Bauernmarkt Frohnschwand geben. Neu ist „Rave In The Mai“ beim Sportplatz für die jüngeren Besucher.