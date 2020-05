von Stefan Pichler

Der Gemeinderat ist auch in der wegen der Corona-Pandemie sitzungsfreien Zeit nicht untätig gewesen. Bürgermeister Sebastian Stiegeler berichtete in der ersten öffentlichen Sitzung des Gemeinderats nach der Pause über Beschlüsse des Gemeinderats, die im sogenannten Umlaufverfahren entschieden wurden. Hierzu hatten die Räte die entsprechenden Unterlagen vom Rathaus per E-Mail erhalten. Nach einer vorgegebenen Frist von einer Woche ging deren Stellungnahme auf dem gleichen Wege an das Rathaus zurück. Alle Beschlüsse waren einstimmig, darüber freute sich der Bürgermeister. Ein haushaltsrechtlicher Beschluss wurde zudem im Eilverfahren unter Beteiligung der drei Bürgermeisterstellvertreter und des Kämmerers Michael Herr entschieden.

Beschluss im Eilverfahren: Auswechseln einer sehr alten und unterdimensionierten Wasserleitung in der Panoramastraße, beginnend von der Einmündung der St. Georgstraße (Vor-platz Hotel „Alpenblick“). Die neue Leitung soll mit dem Leitungssystem zum Neubaugebiet „In der Bündt“ zusammengeführt werden. Der Auftrag ging an die Firma Walliser zu einem Preis von 21.000 Euro. Die Firma hatte im Zuge der zurzeit laufenden Straßensanierungsarbeiten in der Panoramastraße die 20 Jahre alte Leitung freigelegt. Da das im Bereich der Grabarbeiten liegende Hotel „Alpenblick“ derzeit nicht belegt ist, sah die Firma den Zeitpunkt für die Auswechslung als günstig an.

Auswechseln einer sehr alten und unterdimensionierten Wasserleitung in der Panoramastraße, beginnend von der Einmündung der St. Georgstraße (Vor-platz Hotel „Alpenblick“). Die neue Leitung soll mit dem Leitungssystem zum Neubaugebiet „In der Bündt“ zusammengeführt werden. Der Auftrag ging an die Firma Walliser zu einem Preis von 21.000 Euro. Die Firma hatte im Zuge der zurzeit laufenden Straßensanierungsarbeiten in der Panoramastraße die 20 Jahre alte Leitung freigelegt. Da das im Bereich der Grabarbeiten liegende Hotel „Alpenblick“ derzeit nicht belegt ist, sah die Firma den Zeitpunkt für die Auswechslung als günstig an. Umlaufverfahren: Der Gemeinderat vergab den Auftrag zur Erneuerung des Prozessleitsystems für die Kläranlage zu einem Angebotspreis von 14.541 Euro an die Firma Eliquo Stulz aus Grafenhausen.

Der Gemeinderat vergab den Auftrag zur Erneuerung des Prozessleitsystems für die Kläranlage zu einem Angebotspreis von 14.541 Euro an die Firma Eliquo Stulz aus Grafenhausen. Bauanträge: Gleich mehrere Bauanträge hat Gemeinderat befürwortet. Genehmigt wurden der Bauantrag von Radoslaw Bereza auf Neubau eines Einfamilienhauses mit Garage in Unterweschnegg, der Antrag von Werner Baumgartner auf Anbau einer Garage an das bestehende Gebäude in Attlisberg 6, verbunden mit der Verbreiterung des Balkons am Ost-Giebel (Baugenehmigung liegt zwischenzeitlich vor), der Antrag von Fabian Kohlbrenner auf Umbau des bestehenden Ökonomiegebäudes in Ellmenegg und der Bauantrag von Gerhard Müller auf Errichtung eines Geräteschuppens in Oberweschnegg.

Corona-Soforthilfe Bürgermeister Sebastian Stiegeler gab in der Sitzung bekannt, dass die Gemeinde für den Monat April einen Betrag von 12.012,08 Euro als Soforthilfe in der Corona-Krise vom Landkreis erhalten habe. Die Unterstützung stamme aus einem Förderprogramm des Landes Baden-Württemberg. „Wir gehen davon aus, dass wir auch für den Monat Mai eine solche Zuwendung erhalten werden“, sagte der Bürgermeister. Für ein vom Rathaus in Auftrag gegebenes Strukturgutachten für die Wasserversorgung der Gemeinde habe es nun die Zusage für einen Förderzuschuss in Höhe von 8000 Euro gegeben. Dieses Gutachten sei die Grundlage für eine weitere Förderung von Maßnahmen in der Wasserversorgung.

Außerdem der Antrag von Lothar Ebner auf Neubau einer landwirtschaftlichen Geräte- und Lagerhalle in Unterweschnegg, der Bauantrag von Andreas Thoma auf Abriss des bestehenden Ökonomiegebäudes mit Neubau einer Maschinenhalle mit Heizzentrale und Hackschnitzellager in Strittberg, der Antrag von Bernd Huber auf Nutzungsänderung von Geschäftsräumen (ehemals Blumenladen) zu Wohnraumzwecken in der Bürgermeister-Huber-Straße 4 sowie der Bauantrag der Firma Container Lion, Oswald Matt, auf Neubau einer Muster-Rettungswache auf dem Firmengrundstück im Gewerbegebiet Tiefenhäusern (Baugenehmigung liegt zwischenzeitlich vor) und ein Antrag auf Nutzungsänderung der ehemaligen Bäckerei zu Wohnraum am Anwesen Panoramastraße 8.