von Cornelia Liebwein

Waschen, schneiden, Abstand halten: Nach wochenlanger Unterbrechung durften Anfang März die Friseurgeschäfte wieder öffnen. Seither müssen beim Kampf gegen Spliss oder graue Haare strenge Regeln eingehalten werden, die Testpflicht für Kunden wurde eingeführt. Wie läuft es in den Friseursalons in der Region rund um St. Blasien? Doris Skerjanc vom Friseursalon in Höchenschwand, Britta Benkeser vom Haargenau in St. Blasien und Kristin Bauer vom Kristin‘s Kamm-In in Häusern berichten.

Ohne Corona-Test, Impfnachweis oder Bescheinigung über eine überstandene Infektion gibt es keinen Friseurtermin. | Bild: Zacharie Scheurer (dpa)

Nach wie vor besteht Maskenpflicht, auch für Kinder ab sechs Jahren. Die Haare müssen gewaschen werden, Getränke dürfen weiterhin nicht angeboten werden. Stattdessen ist Abstand geboten, Desinfektionsmittel ist immer griffbereit und die Kundendaten müssen für eine mögliche Nachverfolgung gesammelt werden. „Ohne Termin geht gar nichts mehr“, sagt Doris Skerjanc. Auch muss ein negativer Corona-Test vorgelegt werden, der nicht älter als 24 Stunden sein darf.

Grafenhausen Große Hürden für Friseurbesuche gibt es durch die Corona-Krise auch in Grafenhausen Das könnte Sie auch interessieren

Den könne man in jedem Testzentrum, beim Arzt oder in einer Apotheke machen lassen und die Bescheinigung mitbringen. Oder aber man macht den Test direkt im Friseursalon. Skerjanc hat sich dafür mit Tests eingedeckt, für einen Selbstkostenpreis von vier Euro gibt sie sie an die Kunden weiter. „Der Kunde wendet den Test in meinem Beisein an. Ich kann auf Wunsch eine Bescheinigung für 24 Stunden ausstellen“, erklärt Skerjanc.

Der Ablauf

Dafür müsse der Kunde 20 Minuten vor dem Termin erscheinen und, bis das Ergebnis vorliegt, den Salon wieder verlassen und draußen auf das Ergebnis warten. Für ältere Menschen sei diese neue Regelung unkomplizierter. Der Weg zum Testzentrum, Arzt oder Apotheker war für Menschen ohne Auto oder mit Gehbehinderungen eher umständlich, findet die Friseurmeisterin. Einen Test könne man weiterhin montags, mittwochs und freitags von 17 bis 19 Uhr im Haus des Gastes machen lassen. Weiter bestehe einmal die Woche für jeden Bürger beim hiesigen Hausarzt die Möglichkeit eines kostenlosen Bürgertests, weist die Friseurmeisterin auf bestehende Angebote hin.

Hochrhein Eine Region und unterschiedliche Corona-Regeln: Der Kreis Waldshut übertrifft den Inzidenz-Grenzwert von 165, in Lörrach bleibt es lockerer Das könnte Sie auch interessieren

Da nun die Gelegenheit besteht, einen Test direkt im Friseurgeschäft zu machen, hofft Doris Skerjanc wieder auf mehr Kundschaft. Die Erfahrung habe ihr gezeigt, dass die Kunden seit der Pandemie zurückhaltender mit dem Besuch beim Friseur sind – auch Stammkunden, die einmal in der Woche kamen, würden nun nicht mehr regelmäßig kommen. „Zudem fehlen uns die Schweizer Kunden und Kurgäste.“ Sie befürchtet, dass manche Kunden auch nach der Pandemie wegbleiben. So mancher habe sich an mobile Friseure gewandt. Dass diese Kunden auch nach der Pandemie beim mobilen Angebot bleiben – wegen der strengen Regeln im Geschäft – könne nicht ausgeschlossen werden.

Ohne Termin geht nichts mehr

Die St. Blasier Friseurmeisterin Britta Benkeser hat in ihrem Salon seit der Wiederöffnung wieder viele Kunden bedient. Wenn der Inzidenzwert unter 100 liege, dürften inzwischen sogar wieder Augenbrauen oder Wimpern gefärbt werden, erklärt sie. „Im März war der Andrang riesig, weshalb wir früher angefangen und länger geöffnet hatten“, sagt Benkeser. Gefärbt, gewaschen und geföhnt werden darf auch im Haargenau erst nach einem negativen Test­ergebnis.

Erleichterungen

In den ersten Wochen, als man sich in St. Blasien wegen eines Tests lediglich an die Ärzte oder die Apotheke Dr. Kammerer wenden konnte, hätten viele Kunden ihren Friseurbesuch abgesagt: Weil sie entweder keinen Testtermin bekommen hätten, es mit den 24 Stunden nicht gepasst habe oder der Termin mit der Arbeitszeit kollidierte. „Darüber, dass wir die Tests jetzt im Geschäft machen können, sind viele froh“, sagt Benkeser. Mittlerweile sei es so, dass vollständig Geimpfte keinen Test mehr vorzulegen bräuchten, sie müssten nur den Impfpass vorzeigen. Darüber hinaus bräuchten jene, die an Corona erkrankt waren und das durch eine sechs Monate gültige Quarantänebescheinigung nachweisen können, auch keinen Test mehr.

All das bestätigt Kristin Bauer aus Häusern: Auch bei ihr bräuchte man einen Termin und auch ein Selbsttest sei bei ihr im Salon unter ihrer Aufsicht möglich. Als vor zwei Wochen bekannt wurde, dass ein Test verlangt wird, aber die Möglichkeit im Salon noch nicht gegeben war, habe das manche Kunden abgeschreckt. „Es war wenig los“, sagt Bauer. Sie vermisst seit dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020 manch einen Kunden, der zuvor immer gerne in ihren Salon gekommen sei – wahrscheinlich sei jetzt die Furcht vor der Pandemie zu groß.