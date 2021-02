von Cornelia Liebwein

Nach einem Schlaganfall wieder selbstbestimmt leben zu können oder nach einem Unfall mit Einschränkungen wieder an den Arbeitsplatz zurückkehren zu können, das wünschen sich die Betroffenen. Ergotherapeuten wie Frank Baumgartner aus Attlisberg helfen ihnen, sich wieder als selbsttätige Menschen zu erleben, sie bringen sie schrittweise voran und zurück zur Handlungsfähigkeit.

Die Serie In unserer Serie „Was macht eigentlich...?“ stellen wir in der Region bekannte Menschen und ihren Beruf oder ihre Hobbys vor.

„Für mich ist der Beruf extrem vielseitig und macht viel Spaß, weil wir beim Zusammenarbeiten mit den Menschen oft sehr schön sehen können, was für Fortschritte sich erzielen lassen“, sagt Baumgartner. Er sitzt einem Schlaganfallpatienten gegenüber. Dessen rechte Hand ist nicht mehr richtig beweglich, sodass ihm die Computermaus immer wieder entgleitet. Das Ziel des Ergotherapeuten ist es, die Feinmotorik und Konzentration des Mannes zu trainieren. Das Geschick des Therapeuten besteht darin, einfühlsam, geduldig und mit dem breiten medizinischen Wissen seinen Klienten an solche aber auch an weitere Aufgaben heranzuführen.

Ergotherapeut Frank Baumgartner hilft Patienten zurück zu einem selbstbestimmten Leben und in die Arbeit. | Bild: Cornelia Liebwein

Ausgangspunkt der Ergotherapie ist die Erkenntnis, dass jeder Patient anders ist, erklärt der 50-Jährige. Der jeweilige Therapieplan kann also erst festgelegt werden, nachdem sie ihre Patienten kennengelernt haben. Die Klienten sollen nach der Rückkehr aus einer Klinik in ihre Wohnung möglichst alleine wieder zurechtkommen, sie sollen nach Bewegungseinschränkungen wieder selbstständig werden oder nach einer psychischen Krise wieder ihren Alltag bewältigen können.

Die Berufserfahrung

Baumgartner besitzt langjährige Berufserfahrung. Der Attlisberger hatte eine Ausbildung zum Zimmermann absolviert, als er in der Arbeit mit kranken Menschen eine neue berufliche Herausforderung suchte. „Ich bin als Zivildienstleistender in der St. Georgklinik in Höchenschwand mit dem Gesundheitswesen in Kontakt gekommen und habe mich 1994 entschlossen, eine Ausbildung zum Ergotherapeuten an der Ergotherapieschule in Gailingen zu machen“, schildert er. Nachdem er das Diplom in der Tasche hatte und nach weiteren Stationen wie etwa als Leiter der Ergotherapieabteilung in einer Rehaklinik in der Schweiz hat er sich mit einer eigenen Praxis selbstständig gemacht – zwei Mitarbeiterinnen unterstützen ihn, eine weitere Stelle ist geplant.

St. Blasien Die Nachwuchsförderung liegt dem Feuerwehrkommandanten Edin Muslic besonders am Herzen Das könnte Sie auch interessieren

Enorme Fortschritte können mit der Ergotherapie erzielt werden, sagt Baumgartner. Er erinnert sich an einen ehemaligen Patienten, einen Architekten, der es nach einem Schlaganfall so geschafft hat, sein Leben wieder selbst in die Hand zu nehmen. Zu Beginn sei der Mann auf den Rollstuhl angewiesen gewesen, als er die Klinik verließ, habe er mit seinem Hund wieder über die Wiese gehen können. Auch nach dem Klinikaufenthalt sei die Ergotherapie ambulant weitergegangen. Der Architekt habe beispielsweise das Zeichnen oder das Halten eines Lineals geübt. Bald darauf habe er seine Arbeit wieder aufnehmen können. „Solche markanten Erfolgserlebnisse und Geschichten, wo man den Menschen in den Alltag zurückhelfen kann, gibt es immer wieder und machen die Arbeit dankbar und beflügeln“, sagt Frank Baumgartner.

St. Blasien Ärztliche Hilfe für die Tiere und rationalen Beistand für die Besitzer leisten die Veterinärmediziner Diethard Rüger und Marina Dietsche aus St. Blasien Das könnte Sie auch interessieren

Doch was unterscheidet das Berufsbild des Ergotherapeuten von dem des Physiotherapeuten? Das Ziel der Physiotherapie sei es, die Funktionsfähigkeit wieder herzustellen und die typischen natürlichen Bewegungsabläufe des normalen Lebens wieder zu ermöglichen. Als Beispiel nennt er das Aufstehen vom Stuhl oder das Gehen.

St. Blasien Vom Verband bis zur Spritze reichen die vielfältigen Aufgaben der Medizinischen Fachangestellten Claudia Albiez in St. Blasien Das könnte Sie auch interessieren

Die Ergotherapie versuche mit verschiedenen therapeutischen Konzepten, die Bewegung der Hand wieder so herzustellen, dass die betroffene Person sich, soweit es geht, wieder selbstständig versorgen kann. Die Ergotherapie arbeite mit gezielten Handlungen, man über das Anziehen, ein Brot zu schmieren oder trainiere die Feinmotorik der Finger, um etwa eine Computermaus wieder bedienen zu können.

Bernau Was macht eigentlich... Christian Stockheim aus Bernau, der seit vielen Jahren als Baumkontrolleur tätig ist? Das könnte Sie auch interessieren

„Ich behandle in meiner Praxis überwiegend neurologische Patienten, also nach einem Schlaganfall, Menschen mit Parkinson, mit Multipler Sklerose, Schädelhirntrauma, meine Kollegin ist auf die Behandlung von Handverletzungen, beziehungsweise alles was Arm, Schulter, Hand betrifft, spezialisiert“, zählt Baumgartner auf. Ergotherapeuten gebe es recht wenige. In der Schweiz zum Beispiel, wo er selbst arbeitet, sei es sehr schwierig, einen Therapeuten zu finden.