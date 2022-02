von Stefan Pichler

Die Bewohner im Dorf am Himmel wurden eigentlich wie in jedem Jahr am Schmutzige Dunschtig um 5 Uhr durch die Tschättermusik der Narrenzunft Tannenzäpfle geweckt. Neben der Musik erklangen gängige Fastnachtssprüche wie „Hüt got Fasnacht a, mit de rote Pfife“ oder „Hoorig, hoorig, hoorig isch die Katz“ in den Straßen.

Beim traditionellen Schließen des Kindergartens und der Schule sowie bei der Erstürmung des Rathauses wurde allerdings der gewohnte Ablauf durch Corona stark eingeschränkt. Für die musikalische Unterhaltung sorgte die Höchenschwander Guggenmusik Schorebord Krächzer.

Die Kinder des Kindergartens freuen sich über den Besuch der Narrenzunft Tannenzäpfle. | Bild: Pichler, Stefan

„Wir lassen uns das Lebensgefühl Fasnacht nicht nehmen, denn Fasnacht steht genauso im Kalender wie Weihnachten oder Ostern“, sagte Zunftmeister Martin Hagenbucher beim Besuch der Kindertagesstätte und der Schule. Kritisch merkte er an, dass in Lörrach das Fastnachtstreiben in den Sommer verlegt werden soll. Neben einigen Informationen zur Bedeutung des Schmutzigen Dunschtig übte er im Anschluss mit den Kindern einige bekannte Fastnachtssprüche ein.

Häusern/St. Blasien Das Coronavirus legt Häusern lahm: Schule und Kindergarten geschlossen Das könnte Sie auch interessieren

Die Erzieherin Rita Maier überraschte dabei die Zunft mit dem hier unbekannten Spruch: „Bissig, bissig, bissig ist der Hund“. Zum Abschluss verwies der Zunftmeister auf den virtuellen Zunftabend am Fastnachtssamstag und das Ersatzprogramm zum ausgefallenen Kinderball im Haus des Gastes am Fastnachtsmontag. Zwischen 15 und 17 Uhr werden die Zunftmitglieder den Narrensamen an den Stationen „Zunftstube“, „Sparkasse“, „Pension Linde“, „Kurpark“ und „Haus des Gastes“ mit einem närrischen Programm überraschen.

Hoffnung auf Normalität im Jahr 2023

Bürgermeister Sebastian Stiegeler empfing die Zunftmitglieder wegen Corona vor dem Rathaus, wo er kampflos den Rathausschlüssel an Zunftmeister Martin Hagenbucher übergab. Der erinnerte in seiner Rede an die ausgefallene Fastnacht im vergangene Jahr. Er sei froh, dass wenigstens in diesem Jahr unter dem Motto „Betriebsgeheimnis“ ein bisschen gefeiert werden könne.

Dieser Slogan solle verdeutlichen, dass niemand genau wisse, was komme und was bis zum Ende der Saison noch gehe. Hagenbucher wünschte sich, dass im nächsten Jahr nicht nur virtuell, sondern auf der Straße Fastnacht gefeiert werden könne. „Ich nehme heute den Rathausschlüssel, lasse aber dem Bürgermeister die Arbeit“, sagte er humorvoll zum Schluss.

Bürgermeister Sebastian Stiegeler (im Trainingsanzug) übergibt kampflos den Rathausschlüssel an Martin Hagenbucher. | Bild: Pichler, Stefan

In seiner Antwort hob Stiegeler hervor, dass es der „Obernarr Kretsche“ glücklicherweise noch zugelassen habe, dass die Zunft das Rathaus besuchen dürfe. „So können wir gemeinsam ein wenig Fasnacht feiern, obwohl die Nachrichten von gestern und heute nicht so toll sind“, sagte der Rathauschef in Anspielung auf die Ukraine-Krise.

Er hoffe darauf, dass der Winter bald gehe und die Gemeinde das Breitband bekomme. Der Bürgermeister nutzte die Gelegenheit, um das alte Logo des Ortes zu verabschieden und das neue vorzustellen und einzuführen. Neben Getränken überreichte Stiegeler zum Abschluss einen Lolli-Test. „Für mehr hat es in diesem Jahr nicht gereicht.“