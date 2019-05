von Stefan Pichler

Einen harmonischen Verlauf nahm am Samstag die 61. Hauptversammlung der Narrenzunft Tannenzäpfle Höchenschwand im Restaurant „Georgsklause“. Dies zeigte auch das Ergebnis der von Bürgermeisterstellvertreter Georg Villinger geleiteten Teilwahlen. Einstimmig wurden Zunftmeister Martin Hagenbucher und Zunftschreiberin Michaela Dischinger bestätigt.

Mit großer Mehrheit bestätigten die Mitglieder auch die bisherigen Narrenräte Franziska Kaiser, Sarah Schulze, David Ebner, Matthias Baumgartner und Maximilian Looss. Neu in das Gremium wurden Nicole Heilmeier und Mark Geng gewählt, da Tobias Vogelbacher nach zehn Jahren und das „Urgestein“ der Höchenschwander Fastnacht, Raimund Grass, nach 38 Jahren nicht mehr kandidiert hatten. Raimund Grass wurde für seine Verdienste zum Ehrennarrenrat ernannt.

Zunftmeister ehrt Mitglieder

Martin Hagenbucher nahm die anstehenden Ehrungen vor. Tobias Vogelbacher wurde für 20 Jahre und David Ebner und Lucien Ulcé für zehn Jahre Zughörigkeit zur Zunft geehrt. Weitere Ehrungen werden vom Zunftmeister nachgeholt. In seinem Rückblick ging Martin Hagenbucher auf die Fastnachtssaison 2018/2019 ein. So hatten der Zunftvorstand und der Narrenrat 22 Termine, darunter die Teilnahmen an den Vogteisitzungen in Titisee und St. Blasien, sowie am Konvent des Verbandes der Oberrheinischen Narrenzünfte (VON) in Schonach, wahrgenommen. Neben den eigenen Fastnachtsterminen wie dem Zunftabend, den örtlichen Umzügen am Schmutzigen Dunschtig und am Fastnachtsamstag, nahm die Zunft, teilweise mit der Zäpflemusik, an fünf auswärtigen Fastnachtsumzügen teil.

Ein besonderes Erlebnis war dabei die Beteiligung am Umzug in Waldkirch. „Das war das Beste, das wir je gesehen haben“, erinnerte sich Martin Hagenbucher. Er lobte in diesem Zusammenhang das Engagement aller Zunftmitglieder und die gute Zusammenarbeit mit der Zäpflemusik, die sich unter der Leitung von Maxi Looss und Ludwig Kefer an einigen Umzügen beteiligt und im Ort für viel Stimmung gesorgt hatte. Insgesamt zog der Zunftmeister ein zufriedenstellendes Fazit der Fastnachtssaison 2018/2019.

Auch außerhalb der Fasnacht aktiv

Auch außerhalb der Fastnacht war die Zunft recht rege. So beteiligten sich die Mitglieder am Bezirksmusikfest der Trachtenkapelle Amrigschwand-Tiefenhäusern mit einem Zimmermannswagen oder organisierten Ausflüge, Wanderungen und Grillabende.

Die meisten Termine für die neue Saison stehen bereits fest. So wird sich die Zunft wieder im Herbst am Strohskulpturenwettbewerb der Gemeinde beteiligen. Auf dem Terminkalender stehen unter anderem die Narrenschau in Kenzingen am 1. Juni, das Narrensamen-Sommertreffen der Vogtei in Lenzkirch im Juli oder das Konvent des VON am 12. und 13. Oktober in Freiburg. Sieben Fasnachts-Termine stehen bereits fest.