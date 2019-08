Tiefenhäusern – Mit einem zweitägigen Festprogramm feiert die Trachtentanzgruppe Amrigschwand-Tiefenhäusern am Freitag, 26. Juli, und am Sonntag, 28. Juli, auf dem Festplatz vor dem historischen Landgasthof „Rössle“ in Tiefenhäusern das weit über die Region hinaus bekannte Annafest. Unterstützt wird der Verein hierbei vom Landfrauenverein Höchenschwanderberg und von den Besitzern des Gasthofes, Frank und Sonja Porten. Das „Annafest“ wird im Zusammenhang mit dem Kirchenpatrozinium St. Anna in Tiefenhäusern gefeiert.

Der Chronik der Trachtentanzgruppe Amrigschwand-Tiefenhäusern ist zu entnehmen, dass dieses Fest erstmals im Juli 1978 auf dem Festplatz beim Gasthaus „Rössle“ in Tiefenhäusern unter Beteiligung der Trachtentanzgruppe, der Trachtenkapelle Amrigschwand-Tiefenhäusern, des MSC Höchenschwand und der Landfrauen ausgerichtet worden war. Verwendeten die Organisatoren damals noch ein einfaches Zelt aus einem Holzstangengerüst, so wird zwischenzeitlich seit mehreren Jahren ein modernes Aluzelt, das Platz für 300 Besucher bietet, aufgestellt. Weitere Sitzplätze finden die Besucher in dem zu einer Festwirtschaft ausgebauten „Kuhstall“ des „historischen Landgasthofes Rössle“ und bei schönem Wetter auf Tischen und Bänken im Freien.

Freitag, 26. Juli, 16 Uhr: Das Annafest beginnt mit dem traditionellen Handwerker-, Hausfrauen-, Beamten- und Rentnerhock. Zur fröhlichen Unterhaltung trägt ab 17 Uhr die Jugendkapelle Amrigschwand-Tiefenhäusern bei. Ab 19 Uhr unterhält die Trachtenkapelle Münstertal mit flotten Blasmusikklängen. Dj Max sorgte zum Abschluss des Tages für die richtige Musikauswahl für alle Tanzfreudigen.

„Im letzten Jahr haben, auf grund von Anregungen vieler Besucher den Handwerkerhock erstmals vom Montag auf den Freitag vorverlegt, da die Festbesucher am folgenden Tag zumeist frei haben. Dies hat sich aus unserer Sicht bewährt, weshalb wir auch in diesem Jahr das Annafest mit dem Handwerkerhock beginnen“, sagte der Vorsitzende der Trachtentanzgruppe Bernd Vogelbacher zu dieser Neuerung.

Sonntag, 28. Juli, 9.30 Uhr: Festgottesdienst in der

St. Anna Kapelle mit anschließender Prozession durch den Ortsteil Tiefenhäusern unter Mitwirkung der Trachtenkapelle und der Trachtentanzgruppe Amrigschwand-Tiefenhäusern. Im Anschluss daran spielt die Trachtenkapelle Amrigschwand-Tiefenhäusern gegen 11 Uhr zu einem Frühschoppenkonzert auf. Für die Besucher steht eine reichhaltige Menüauswahl für ein Mittagessen im Festzelt bereit.

Das Nachmittagsprogramm gestalten ab 14 Uhr die Trachtenkapelle Höchenschwand und die Musikgruppe Hard-Polka-Wage Birkendorf. Auf einen zahlreichen Besuch im Festzelt und im Kuhstall des Landgasthofes „Rössle“ freuen sich Sonja und Frank Porten, der Landfrauenverein Höchenschwanderberg und die Trachtentanzgruppe Amrigschwand-Tiefenhäusern.