von Christiane Sahli

Seit 1. August leitet Desiree Rogg die Tourist-Information in Häusern. Die gelernte Kauffrau für Verkehrsservice, die zuvor als Zugbegleiterin im Fernverkehr tätig war, betrat damit Neuland. Aber die Arbeit der Hochschwarzwald Tourismus GmbH (HTG) sagte ihr schon lange zu, wie sie erzählt. Und als sich dann die Gelegenheit ergab, die Leitung der Tourist-Information in Häusern zu übernehmen, griff sie kurzentschlossen zu. „Ich möchte weiterhin mit Menschen zu tun haben, da bot sich die HTG an“, sagt Rogg, die in Faulenfürst lebt.

In Häusern ist Desiree Rogg in erster Linie Ansprechpartnerin für die Gäste. Sie hilft bei der Suche nach Unterkünften und beantwortet Fragen zu Wanderungen, Unternehmungen und Restaurants. Auch für die HTG-Gastgeber ist die Leiterin der Tourist-Information Ansprechpartnerin. In den vergangenen Monaten standen Informationen über die Vorgaben in der Corona-Krise an. Die Pflege von Veranstaltungen der HTG und Gemeinde gehört ebenfalls zu den Aufgaben von Desiree Rogg.

Auch wenn Desiree Rogg die Tourist-Information in Häusern alleine betreut, erhielt sie doch gerade in der Anfangszeit viel Unterstützung von Mitarbeitern der benachbarten Tourist-Informationen, an die sie sich auch jetzt noch bei Fragen jederzeit wenden könne, sagt sie. Und auch im Rathaus gebe es hilfreiche Ansprechpartner. Den Wechsel zur HTG habe sie nicht bereut, so ein erstes Resümee von Desiree Rogg.