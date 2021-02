Zwar war Fasnacht abgesagt, der Bürgi hoffte aber dennoch auf ein Wunder. Und so hatte er auch gleich den Rathausschlüssel und die Gemeindekasse mitgebracht, um diese den Narren aushändigen zu können. Aber soviel er auch in alle Richtungen schaute, vorbei kamen nur einige wenige Passanten. Da musste auch der Bürgi einsehen, dass seine Hoffnung vergebens war und er verdrückte die eine oder andere Träne.

Hatte er doch so gehofft, die Last der Verantwortung für seine Gemeinde, die in Coronazeiten um so schwerer wiegt, wenigstens für die tollen Tage abgeben und das Geschehen im Ort entspannt und in vollen Zügen genießen zu können. Zumal ihm die Hüsemer Fasnacht in den vergangenen 27 Jahren sehr ans Herz gewachsen ist.

Aber etwas Positives kann der Rathauschef der Situation doch abgewinnen: Er bleibt in Häusern der Chef im Ring, auch die Nächte werden nicht so kurz wie in den vergangenen Jahren sein. Und nächstes Jahr wird man hoffentlich wieder in gewohnter Form fröhlich und ausgelassen Fasnacht feiern können.