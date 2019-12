Häusern vor 5 Stunden

Rossmann hält an Häusern fest – Baumängel verzögern das Projekt

Wegen Baumängeln ruht das Projekt Rossmann in Häusern. Der Markt hält nach wie vor am Standort fest, unklar ist jedoch, wann der Drogeriemarkt in die Geschäftsräume einziehen kann.