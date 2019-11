von Christiane Sahli

Der Einrichtung des Wohnmobilplatzes in Häusern steht nichts mehr im Wege. In der jüngsten Gemeinderatssitzung ist die Änderung des Bebauungsplans „Bachmatt-Bärenstieg Ost II“ als Satzung beschlossen worden. Nun steht die Ausgestaltung des Platzes an, man hofft, mit der Umsetzung des Projektes im Frühjahr beginnen zu können.

Bedenken der Bürger

Ursprünglich war ein Wohnmobilstellplatz mit 15 Plätzen geplant. Im Interesse der Anwohner hatte man die Zahl der Stellplätze jedoch auf sechs reduziert. Aber dennoch äußerte ein Bürger Bedenken gegen das Vorhaben. Er befürchtet als Folge des Wohnmobilstellplatzes ein erhöhtes Aufkommen von Einbruchsdelikten. Für diese Bedenken gebe es keinerlei stichhaltige Grundlage, erklärte Planer Till Fleischer. Weiter waren Fragen nach der Ver- und Entsorgung, der geplanten Ausstattung sowie nach Anmeldemodalitäten und Überwachungsmaßnahmen gestellt worden.

Die Antworten: Fäkalien und Abwasser werden an einer Ver- und Entsorgungsstation gesammelt und in die Kanalisation geleitet, erklärte Fleischer. Dort steht auch Frischwasser zur Verfügung. Duschen und Toiletten sind nicht vorgesehen. Stromanschlüsse werden im Bereich der Stellplätze zur Verfügung gestellt, Strom- und Wasserbezug erfolgen über Münzautomaten. Die Nutzer müssen sich selbständig anmelden, Fleischer empfahl eine tägliche Kontrolle.

Monika Schwinkendorf befürchtete Störungen der Anwohner durch Lärmbelästigungen, insbesondere abends und nachts. Die Nachtruhe gelte für alle, Bürger und Nutzer des Wohnmobilstellplatzes, sagte Bürgermeister Thomas Kaiser, bei Störungen könne eingegriffen werden. Zudem seien Regelungen in einer Nutzungsverordnung möglich, ergänzte Fleischer. Mit Problemen sei insoweit aber nicht zu rechnen, Wohnmobilstellplätze seien mit Campingplätzen nicht zu vergleichen, in der Regel sei die Nutzung ruhig. Der Gemeinderat berücksichtigte die von Bürgern vorgetragenen Bedenken nicht und beschloss die Änderung der Teilbebauungsplanes einstimmig. Im Winter will man sich über die Ausstattung des Wohnmobilplatzes Gedanken machen.