Ergebnisse Landtagswahl: In Ibach bleibt die CDU trotz dramatischer Verluste stärkste Partei

Die CDU landet mit 35,9 Prozent trotz fast zehn Prozentpunkten weniger als 2016 an erster Stelle in Ibach (Kreis Waldshut). In der kleinen Gemeinde liegt die Wahlbeteiligung bei 69,8 Prozent. Alle weiteren Ergebnisse aus Ihrem Heimatort finden Sie hier.